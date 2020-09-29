"التموين" تبدأ صرف مقررات شهر أكتوبر للبدالين وجمعيتي

كتب- محمد سامي:

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، صرف السلع التموينية المدعمة لبدالي التموين ومنافذ الصرف، ضمن مقررات شهر أكتوبر لتوزيعها لأصحاب البطاقات اعتبارًا من يوم الخميس القادم.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية أعلنت توفير السلع التموينية المدعمة بمخازن الشركات التابعة للوزارة ضمن مقررات شهر اكتوبر المقبل، لصرفها لأصحاب البطاقات اعتبارًا من أول الشهر بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على البطاقة وهو 50 جنيهًا، بجانب طرح السلع في منافذ المجمعات الاستهلاكية للمواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.