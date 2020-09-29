لا تعسف أو تربص.. أول تصريح من طارق المهدي بعد استبعاد قائمته الانتخابية

كتب- محمد سامي:

قال اللواء طارق المهدي، إن أسباب استبعاد 4 من أعضاء قائمة التيار المصري هو عدم توقيع الزوجة على إقرار الذمة المالية.

وأضاف المهدي في تصريح لمصراوي: هناك لبس حدث أثناء التوقيع على الإقرار، والإقرار الصادر من هيئة البريد مكتوب عليه توقيع الزوج، وهناط لبس شديد وقع فيه الكثير، ونفس الأمر بالنسبة لـ3 من أعضاء القائمة.

وأوضح لمصراوي: متواجد حاليا في محكمة الزقازيق لاستكمال أوراق الطعن وتقديم إقرار الذمة المالية بالشكل الجديد.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات القوائم الأولية للمرشحين لانتخابات مجلس النواب على المقاعد الفردية والقوائم،وأظهرت القائمة استعباد قائمة التيار الوطني المصري، التي كان على رأسها اللواء طارق المهدي من قطاع شرق الدلتا الذي يضم محافظات الشرقية وودمياط، إضافة إلى محافظات القناة وشمال وجنوب سيناء.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أسباب استبعاد القائمة، بسبب أن إقرار الذمة المالية للواء طارق مهدي عبدالتواب محمد يحيى، المرشح الأساسي بالقائمة، قد خلا من ذكر بيانات الزوجة، ولم توقع على إقرار الذمة المالية رغم إثباته ببطاقة الرقم القومي والسيرة الذاتية أنه متزوج.

وقال المهدي: رفض أوراق مايكل تاضروس بسبب عدم تقديم شهادة الخدمة العسكرية رغم أنه قام بتسليمها للهيئة ومعه إيصال تقديم الأوراق وبه ما يفيد تقديم الشهادة، ويبدو أنها فقدت من الهيئة، وبالرغم من ذلك سنقدم شهادة جديدة للمرشح لمحكة القضاء الإداري.

وتابع: ليس هناك تعسف أو تربص بالقائمة، وأنا حسن النية للنهاية، وأتوقع قبول الطعن وعودة القائمة إلى السباق الانتخابي بحكم من محكمة القضاء الإداري بالزقازيق.

وبشأن تصريحات ياسر قورة، أحد أعضاء القائمة والذي أعلن انسحابه من القائمة، أوضح المهدي أنه يقدر الدور الذي بذله قورة في التجهيز للقائمة وفي حال قبول الطعن وعودة القائمة سيتم استبداله بمرشح آخر نظرا لأن الظرف خارج عن إرادة الجميع.

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