أكثر الكلمات إنتشاراً

التصالح في مخالفات البناء المنتصر بالله الانتخابات الأمريكية العام الدراسي الجديد فتاة فيرمونت سد النهضة أسعار الذهب الطقس فيروس كورونا مايغلاش عليك

برمز المدفع.. أبو العينين لأهالي الجيزة والدقي والعجوزة: خدمتكم واجبٌ ودعمكم شرفٌ

01:39 م الثلاثاء 29 سبتمبر 2020
برمز المدفع.. أبو العينين لأهالي الجيزة والدقي والعجوزة: خدمتكم واجبٌ ودعمكم شرفٌ

محمد أبو العينين

استهل النائب محمد أبو العينين، حملته الانتخابية، بتوجيه الشكر إلى أهالي دائرة الجيزة والدقي والعجوزة على ثقتهم العميقة ومطالبتهم له بالترشح في انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠.

وأعلن أبو العينين من خلال صفحته الرسمية على فيسبوك، خوض الانتخابات مستقلا على المقعد الفردي نزولا على رغبات مواطني الجيزة والدقي والعجوزة.

وقال أبو العينين لأهالي دائرته: أهلي وأحبائي بدائرة الجيزة والدقي والعجوزة.. استعنت بالله وبكم، وآمنت بأنكم أهلا للمحبة والعطاء، ونزلت على مطالبكم بخوض انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ مستقلا على المقعد الفردي، رقم ١٠ - رمز المدفع.

وتابع أبو العينين: ولأنكم تستحقون الأفضل دائما، نجددُ العهد بأن نسير معا إلى ما نصبوا إليه من آمال وطموحات بالعلم والعمل، على أن تبقى دائما خدمتكم واجبٌ عليّ، ودعمكم شرفٌ لي.​

محمد أبو العينين رمز المدفع انتخابات مجلس النواب

الخبر التالى:

طلاب الدبلومات الفنية يختتمون امتحانات الدور الثاني

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 102955

    عدد المصابين

  • 95586

    عدد المتعافين

  • 5901

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 33495040

    عدد المصابين

  • 24804011

    عدد المتعافين

  • 1005096

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:قفزة في أسعار الذهب اليوم

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا