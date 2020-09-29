أكثر الكلمات إنتشاراً

التصالح في مخالفات البناء المنتصر بالله الانتخابات الأمريكية العام الدراسي الجديد فتاة فيرمونت سد النهضة أسعار الذهب الطقس فيروس كورونا مايغلاش عليك

الجمعيات الأهلية تناشد "التضامن" دعم غير القادرين في ملف التصالح

01:08 م الثلاثاء 29 سبتمبر 2020
الجمعيات الأهلية تناشد "التضامن" دعم غير القادرين في ملف التصالح

د. طلعت عبدالقوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهل

عقدت اللجنة التنفيذية للاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية برئاسة الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، اجتماعا أمس الاثنين.

وناقشت اللجنة موضوع التصالح في مخالفات البناء، مؤكدة أنه نظراً لأهمية التصالح تقنيناً لأوضاع المواطنين للحفاظ على شرعية ممتلكاتهم ودعمنا للأسر الأكثر احتياجاً وغير القادرة على دفع الرسوم المقررة للتصالح فقد رأت اللجنة مناشدة وزارة التضامن الاجتماعي لتقديم دعم مالي من صندوق إعانة الجمعيات وأيضاً الجمعيات والمؤسسات الأهلية القادرة على تحمل مسئوليتهم الإنسانية والأخلاقية لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

وكان قد أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أنه سيتم مد فترة تلقي طلبات التصالح لمدة شهر آخر، إلى نهاية أكتوبر بدلا من سبتمبر.

طلعت عبدالقوي الجمعيات الأهلية التصالح في مخالفات البناء

الخبر التالى:

التعليم العالي تعلن مواعيد وشروط اختبارات القدرات لطلاب الشهادات الفنية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 102955

    عدد المصابين

  • 95586

    عدد المتعافين

  • 5901

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 33495040

    عدد المصابين

  • 24804011

    عدد المتعافين

  • 1005096

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:قفزة في أسعار الذهب اليوم

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا