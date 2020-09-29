رئيس جهاز المنيا الجديدة: قطع المياه 12 ساعة غدا لأعمال الصيانة
كنب- محمد عبدالناصر:
أعلن المهندس محمد مصطفى أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، عن أنه سيتم قطع المياه بالمدينة لمدة 12 ساعة، بدءاً من الساعة الـ9 صباح غدٍ الأربعاء30/9/2020 وحتى الساعة الـ9 مساء نفس اليوم.
وأضاف رئيس الجهاز في بيان اليوم، أن قطع المياه في إطار الصيانة الدورية ورفع الكفاءة لمحطة تنقية المياه بالمدينة، حيث سيتم ربط المرحلة الثانية بالمرحلة الأولى لمحطة تنقية المياه لرفع تصرف المحطة من طاقة 40 ألف م3/يوم إلى طاقة 45 ألف م۳/يوم تمهيداً لدخولها الخدمة، بجانب أعمال غسيل وتطهير المروقات.
وأهاب رئيس الجهاز، بالمواطنين بأخذ الاحتياطات اللازمة لتخزين احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكداً عودة المياه لطبيعتها فور الانتهاء من تنفيذ الأعمال.
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