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إقرار الذمة المالية.. ننشر أسباب استبعاد قائمة التيار الوطني بقيادة طارق المهدي

12:29 م الثلاثاء 29 سبتمبر 2020
إقرار الذمة المالية.. ننشر أسباب استبعاد قائمة التيار الوطني بقيادة طارق المهدي

الهيئة الوطنية للانتخابات

كتب- محمد سامي:

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات القوائم الأولية للمرشحين لانتخابات مجلس النواب على المقاعد الفردية والقوائم.

وأظهرت القائمة استعباد قائمة التيار الوطني المصري، التي كان على رأسها اللواء طارق المهدي من قطاع شرق الدلتا الذي يضم محافظات الشرقية وودمياط، إضافة إلى محافظات القناة وشمال وجنوب سيناء.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أسباب استبعاد القائمة، بسبب أن إقرار الذمة المالية للواء طارق مهدي عبدالتواب محمد يحيى، المرشح الأساسي بالقائمة، قد خلا من ذكر بيانات الزوجة، ولم توقع على إقرار الذمة المالية رغم إثباته ببطاقة الرقم القومي والسيرة الذاتية أنه متزوج.

وكشفت الهيئة أن المرشح رقم 3 بالقائمة عمرو عمار لم يوقع على إقرار الذمة المالية، ولم توقع زوجته ولم يقدم ما يفيد امتناعها عن التقديم، وكذلك أوراق محمد مصطفي درويش رقم 8 بالقائمة الأساسية لنفس السبب، كما استبعدت الهيئة أوراق نرمين محمود شكري لعدم توقعيها على إقرار الذمة المالية، ورفضت اللجنة أوراق مايكل بولس المرشح رقم 34 بالقائمة لعدم تقديمه ما يفيد تأديته الخدمة العسكرية.

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الهيئة الوطنية للانتخابات طارق المهدي قائمة التيار الوطني

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