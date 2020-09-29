منخفض السودان.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء وأسباب الموجه الحارة

كتب- يوسف عفيفي:

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء طقس حار على القاهرة والوجه البحري نهارًا مصحوبًا برياح معتدلة تنشط أحيانًا.

وأضاف الخبراء في بيان، اليوم، أن الطقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية مع رياح معتدلة تنشط أحيانًا على السواحل الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء.

وأشارت الهيئة، إلى وجود رياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية في خليج السويس، فيما يكون الطقس شديد الحرارة كذلك على شمال وجنوب الصعيد، مع رياح معتدلة تنشط على مناطق من شمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

ويسود ليلا، طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، فيما تظهر شبورة مائية صباحًا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة.

وكشفت هيئة الأرصاد، أن شمال البلاد يتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمي.

وعن حالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة، ويبلغ ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، مع رياح سطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، مع رياح سطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 35 24

الإسكندرية 33 24

وادي النطرون 35 23

طنطا 35 23

شبين الكوم 35 23

دمنهور 34 24

بلطيم 33 24

مطروح 32 22

السلوم 35 24

سيوة 40 23

بورسعيد 33 25

دمياط 32 25

الزقازيق 35 24

المنصورة 34 23

الإسماعيلية 36 23

السويس 36 24

العريش 33 23

رفح 32 23

رأس سدر 38 24

نخل 36 18

نويبع 36 27

طابا 34 26

كاترين 32 16

الطور 33 26

شرم الشيخ 38 29

الغردقة 38 28

مرسى علم 37 27

الفيوم 40 24

بني سويف 40 24

المنيا 40 24

أسيوط 41 24

سوهاج 41 25

قنا 41 26

الأقصر 42 26

أسوان 42 28

إدفو 42 27

أبوسمبل 42 27

الوادي الجديد 43 26

شلاتين 39 27

أبورماد 38 28

حلايب 35 28

رأس حدربة 35 28