الخميس.. مؤتمر صحفي للإعلان عن الترشح لجوائز الدولة 2021

كتب- مصراوي:

يعقد المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمي، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تفاصيل جوائز الدولة التشجيعية وجائزة الدولة للتفوق للعام 2020 - 2021 في الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والعلوم الاقتصادية والقانونية للعام 2021، وذلك في الثالثة عصر الخميس الموافق 1 أكتوبر المقبل.

وتبلغ قيمة الجائزة التشجيعية للمسابقة 50 ألف جنيه مصري لكل فرع، وقيمة جائزة التفوق 100 ألف جنيه مصري.