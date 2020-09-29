أكثر الكلمات إنتشاراً

التصالح في مخالفات البناء المنتصر بالله الانتخابات الأمريكية العام الدراسي الجديد فتاة فيرمونت سد النهضة أسعار الذهب الطقس فيروس كورونا مايغلاش عليك

الخميس.. مؤتمر صحفي للإعلان عن الترشح لجوائز الدولة 2021

03:30 ص الثلاثاء 29 سبتمبر 2020
الخميس.. مؤتمر صحفي للإعلان عن الترشح لجوائز الدولة 2021

هشام عزمي

كتب- مصراوي:

يعقد المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمي، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تفاصيل جوائز الدولة التشجيعية وجائزة الدولة للتفوق للعام 2020 - 2021 في الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والعلوم الاقتصادية والقانونية للعام 2021، وذلك في الثالثة عصر الخميس الموافق 1 أكتوبر المقبل.

وتبلغ قيمة الجائزة التشجيعية للمسابقة 50 ألف جنيه مصري لكل فرع، وقيمة جائزة التفوق 100 ألف جنيه مصري.

هشام عزمي جوائز الدولة التشجيعية جائزة الدولة للتفوق

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 102955

    عدد المصابين

  • 95586

    عدد المتعافين

  • 5901

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 33495040

    عدد المصابين

  • 24804011

    عدد المتعافين

  • 1005096

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة تعلن بيان إصابات ووفيات كورونا ليوم الاثنين

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا