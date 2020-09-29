الخميس.. مؤتمر صحفي للإعلان عن الترشح لجوائز الدولة 2021
كتب- مصراوي:
يعقد المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمي، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تفاصيل جوائز الدولة التشجيعية وجائزة الدولة للتفوق للعام 2020 - 2021 في الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والعلوم الاقتصادية والقانونية للعام 2021، وذلك في الثالثة عصر الخميس الموافق 1 أكتوبر المقبل.
وتبلغ قيمة الجائزة التشجيعية للمسابقة 50 ألف جنيه مصري لكل فرع، وقيمة جائزة التفوق 100 ألف جنيه مصري.
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