40 لوحة.. فنانة نمساوية تصور تأثير كورونا على الإنسانية فى نقابة التشكيليين



كتب- مصراوي:

تستضيف نقابة الفنانين التشكيليين معرضا للفنانة النمساوية باربارا فيليب، بالتعاون مع المركز الثقافي النمساوي بالقاهرة، ويفتتح في السابعة مساء الأربعاء 30 سبتمبر.

يضم المعرض 40 عملا فنيا تصور الإجراءات التي اتخذتها حكومات الدول للحد من انتشار فيروس كورونا، والتي لفتت نظر الفنانة باربارا فيليب، فقامت بالتعبير عن انفعالتها التي تولدت نتيجة ما أحدثته الجائحة من إغلاق للحدود والمتاجر وفرض العزلة الاجتماعية بين البشر وغيرها من المظاهر الاستثنائية التي طرأت على الحياة في العالم.



يعقب الافتتاح لقاء مع الفنانة باربارا فيليب عبر شبكة الإنترنت تتواصل خلاله مع الضيوف وتروي تجربتها الفنية للحاضرين.

يشار إلى أن باربارا فيليب فنانة تشكيلية نمساوية تعمل بهولندا والنمسا، درست بأكاديمية الفنون الجميلة بفيينا وباريس، أقامت العديد من المعارض الخاصة في مختلف مدن العالم منها فيينا وامستردام ودبلن، تتميز بأسلوب خاص في التعبير عن التحولات التي تحدث في العالم ومدلولاتها بصورة تجريدية.