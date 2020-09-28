وفد مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة يزور المجلس الأعلى للإعلام

كتب- مصراوي:

زار وفد من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة في دبي، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وكان في استقبالهم رئيس المجلس كرم جبر ووكيل المجلس صالح الصالحي وأعضاء المجلس دكتورة منى الحديدي ونشأت الديهي ورانيا هاشم والأمين العام المستشار أحمد عبدالعزيز.

وضم وفد مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة جمال بن حويرب المستشار الثقافي في حكومة دبي والمدير التنفيذي للمؤسسة وشمسة البلوشي مدير إدارة الشراكات وأحمد شوقي منسق عام المشاريع بالمؤسسة.

وقدم وفد مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة فيديو حول البرامج والمشروعات العلمية والمعرفية التي تتبناها المؤسسة، والمبادارات التي تقوم بإطلاقها إقليمياً ودولياً للنهوض بالمستوى المعرفي والعلمي العربي، ومواجهة نسب الأمية المتزايدة، وما يترتب عليها من آثار خطيرة تهدد مستقبل الإقليم بالكامل، ومن أهم هذه المشروعات مشروع (قمة المعرفة)، وبرنامج دبي الدولي للكتابة، ومشروع تحدي الأمية، ومشروع متحف نوبل، وجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.

وتم مناقشة البرامج التدريبية المتميزة التي تدعمها المؤسسة، وإمكانية التعاون مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لتفعيل الشق الإعلامي لهذه البرامج، والتي تم الإتفاق على بعضها بالفعل مع كبرى المؤسسات العلمية المصرية مثل جامعة القاهرة.

وتم الاتفاق على ما يلي:

1- وضع برنامج لتدريب الإعلاميين على تنفيذ برامج النهوض المعرفي والعلمي من خلال المنصات التي يعملون بها، وستقوم مؤسسة المعرفة بتحديد الجدول الزمني للبرنامج والموضوعات المقترحة.

2- مشاركة المجلس في اليوم العالمي للغة العربية والموافق 18 ديسمبر القادم، والإشراف على المسابقة التي تعقد لاختيار أفضل الأبحاث المقدمة باللغة العربية للعاملين في مجال الإعلام، وتشكيل لجنة الاختيار برئاسة الدكتورة منى الحديدي.

3- مشاركة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في منحة الإعلام العربية التي تقدمها مؤسسة "محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة" مع الجامعة الأمريكية بدبي، ويشرف المجلس الأعلى للإعلام على اختيار الإعلاميين المرشحين لهذه المنحة.

4- الاستعانة بمؤشر المعرفة الصادر في دبي لمحاكاته بمؤشر معرفة مصري يوضح تقدم مصر 17 مركزاً في مجال المعرفة، وهو ما يعد إنجازاً كبيراً.

كما تم الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام و مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم في الفترة القادمة لتفعيل كل هذه المبادرات المهمة.

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