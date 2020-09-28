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الأربعاء.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق الجيزة

11:10 م الإثنين 28 سبتمبر 2020
الأربعاء.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق الجيزة

قطع المياه

كتب- محمد نصار:

أعلنت محافظة الجيزة أنه نظراً لقيام جهاز تعمير القاهرة الكبري بتنفيذ أعمال تحويل خطي مياه شرب أقطار 500 مم، و300 مم والتي تعوق أعمال تنفيذ محور ترعة الزمر أسفل كوبري ناهيا والربط على خط مياه قطر 800 مم قائم ضمن المشروعات القومية الجاري تنفيذها بمحافظة الجيزة الأمر الذي يترتب عليه قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة.

وقالت المحافظة، إنه سيتم قطع المياه عن مناطق (حي بولاق الدكرور – أرض اللواء) لمدة 8 ساعات وذالك اعتباراً من الساعة 10 مساء يوم الأربعاء الموافق 30-9-2020 حتى الساعة 6 من صباح يوم الخميس الموافق 1-10-2020.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وتدبر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

قطع المياه محافظة الجيزة محور ترعة الزمر المشروعات القومية

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