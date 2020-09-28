"مترو الأنفاق" يكشف حقيقة تعطل أحد قطارات الخط الأول
كتب- مصراوي:
أكدت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، عدم صحة ما تردد حول تعطل أحد القطارات بالخط الأول حلوان المرج الجديدة.
وقالت الشركة، في بيان، الاثنين، إن هذا الخبر عار تماما من الصحة، مشددة على أن حركة مترو الأنفاق بخطوط المترو الثلاثة تعمل بانتظام في الاتجاهين ولا يوجد بها أي أعطال.
وتهيب الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو تحري الدقة عند نشر أي أخبار تتعلق بهذا المرفق الحيوي والذي يخدم ملايين الركاب يوميا والرجوع إلى المركز الإعلامي للشركة للتأكد من أي خبر.
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