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جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب هواتف محمولة ومستحضرات تجميل

10:16 م الإثنين 28 سبتمبر 2020
جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب هواتف محمولة ومستحضرات تجميل

تهريب هواتف محمولة

كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك الإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة وكروت الميموري وكمية من مستحضرات وأدوات التجميل.

وذكرت مصلحة الجمارك، في بيان اليوم، أنه تم الاشتباه في راكب مصري قادم من الإمارات يحاول الخروج من صالة الوصول، وهو يدفع كرسي متحرك يجلس عليه والده، وبتفتيش الكرسي المتحرك وحقائب الراكبين تبين وجود 114 هاتفا محمولا ماركة "آيفون" و2080 كارت ميموري و 1050 قطعة من مستحضرات وأدوات التجميل.

وأشارت إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي وتحريز المضبوطات.

تهريب هواتف محمولة مستحضرات تجميل مطار القاهرة

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