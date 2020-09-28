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وزير الزراعة يبحث مع نائب رئيس البنك الأهلي آليات تمويل الأنشطة الزراعية

09:37 م الإثنين 28 سبتمبر 2020
وزير الزراعة يبحث مع نائب رئيس البنك الأهلي آليات تمويل الأنشطة الزراعية

جانب من الاجتماع

كتب- أحمد مسعد:

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا، مع يحيى أبوالفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري ومجموعة العمل المتخصصة بالبنك.

جاء ذلك بحضور الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، لمناقشة آليات وسبل دفع التمويل للمستفيدين من الأنشطة الزراعية خاصة مشروعات مراكز تجميع الألبان والتي تلقى اهتماما كبيرا من القيادة السياسية وتم الاتفاق على الإسراع في إنهاء إجراءات التمويل والبت في طلباتها في أسرع وقت ممكن.

كما تناول الاجتماع أيضا دفع تمويل مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.

وأكد وزير الزراعة، أن المختصين بالوزارة سيقدمون كل الدعم الفني لأصحاب هذه المشروعات بما يضمن الاستمرارية والاستدامة ويسهم بقدر كبير في رفع مستوى معيشة المستفيدين منها.

السيد القصير وزارة الزراعة يحيى أبوالفتوح البنك الأهلي المصري

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