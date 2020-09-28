بالأسماء.. 10 قرارات جمهورية بنقل قضاة إلى وظائف عادية

كتب- محمد سامي:



نشرت الجريدة الرسمية مجموعة من القرارات الجمهورية التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسى، بنقل عدد من القضاة وأعضاء هيئة النيابة الإدارية.

وأصدر الرئيس القرار رقم 522 لسنة 2020، بنقل محمد عبدالقادر إبراهيم عبدالله فرجاني الرئيس من الفئة (أ) بمحكمة أسوان الابتدائية إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التنمية المحلية تعادل درجة وظيفته الحالية مع احتفاظه براتبه فيها.

كما أصدر الرئيس السيسي قراراً جمهورياً رقم 523 لسنة 2020 بنقل مي عشري محمد عبدالجليل رئيس النيابة الإدارة من الفئة (أ) إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية تعادل درجة وظيفتها الحالية مع احتفاظها براتبها فيها.

وأصدر الرئيس السيسي قراراً جمهورياً رقم 524 لسنة 2020 بنقل محمد علي أبوالحسب براني بركات الرئيس من الفئة (أ) بمحكمة الجيزة الابتدائية إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التنمية المحلية تعادل درجة وظيفته الحالية مع احتفاظه براتبه فيها.

وأصدر الرئيس السيسي، القرار رقم 525 لسنة 2020 بنقل محمد جودة محمد عزب الرئيس من الفئة (أ) بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التنمية المحلية تعادل درجة وظيفته الحالية مع احتفاظه براتبه فيها.

كما أصدر الرئيس السيسي، قراراً جمهورياً رقم 526 لسنة 2020 بنقل بغير الطريق التأديبي عبدالوهاب رمضان أحمد أحمد حجازي معاون النيابة العامة بنيابة الأربعين الجزئية إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية تعادل درجة وظيفته الحالية مع احتفاظه براتبه فيها.

وأصدر الرئيس السيسي قراراً جمهورياً رقم 527 لسنة 2020 بنقل القاضي حاتم علاء الدين عباس الجداوي الرئيس بمحكمة استئناف طنطا إلى وظيفة غير قضائية بوزارة القوى العاملة تعادل درجة وظيفته الحالية مع احتفاظه براتبه فيها.

وأصدر الرئيس أيضا قراراً جمهورياً رقم 528 لسنة 2020 بنقل المستشار عصام عبدالهادي عبدالهادي عصر الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية إلى وظيفة غير قضائية بوزارة القوى العاملة تعادل درجة وظيفته الحالية مع احتفاظه براتبه فيها.

كما أصدر الرئيس قراراً جمهورياً رقم 529 لسنة 2020 بنقل ساهر سعيد الدين سيد وهدان الرئيس من الفئة (أ) بمحكمة الأقصر الابتدائية إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التنمية المحلية تعادل درجة وظيفته الحالية مع احتفاظه براتبه فيها.

وأصدر الرئيس السيسي قراراً جمهورياً رقم 530 لسنة 2020 بنقل بغير الطريق التأديبي إبراهيم فتوح عبدالبديع شعبان معاون النيابة العامة بنيابة مركز الزقازيق الجزئية إلى وظيفة غير قضائية بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تعادل درجة وظيفته الحالية مع احتفاظه براتبه فيها.

وأصدر الرئيس السيسي القرار الجمهوري رقم 531 لسنة 2020 بأن ينقل بغير الطريق التأديبي أحمد محمد عبدالفتاح مصطفى أبوعمارة معاون النيابة العامة بنيابة جرجا الجزئية إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التضامن الاجتماعي تعادل درجة وظيفته الحالية مع احتفاظه براتبه فيها.