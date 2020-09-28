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الكنيسة الكاثوليكية تعلن تخلي الأنبا بطرس فهيم مطران المنيا عن منصبه

09:00 م الإثنين 28 سبتمبر 2020
الكنيسة الكاثوليكية تعلن تخلي الأنبا بطرس فهيم مطران المنيا عن منصبه

الكنيسة القبطية الكاثوليكية

كتب- مصراوي:

أعلنت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، عن تخلي الأنبا بطرس فهيم، مطران المنيا عن منصبه، ليصبح كرسي المطرانية شاغرا.

وجاء في بيان صحفي صادر عن الكنيسة، اليوم الاثنين، أنه في البيان الختامي لاجتماع السينودس البطريركي للكنيسة القبطيّة الكاثوليكيّة، وبناء على طلب صاحب النيافة النبا بطرس فهيم التخلي عن مهامه كمطران لكرسي هيرموبوليس"المنيا".

وأوضح البيان، أن سينودس الكنيسة القبطيّة الكاثوليكيّة؛ اجتمع اليوم الاثنين، بدار القديس اسطفانوس بالمعادي؛ وبعد دراسة الأمر وإصرار الأنبا بطرس فهيم على طلبه؛ قبل صاحب الغبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية وسائر بلاد المهجر للأقباط الكاثوليك، وبرضى السينودس؛ تخلي صاحب النيافة الأنبا بطرس فهيم عن مهامه كمطران لكرسي هيرموبوليس (المنيا)؛ وبذلك يصبح الكرسي شاغرا من تاريخه.

وتابعت الكنيسة: ينال الأنبا بطرس فهيم لقب المطران الشرفي لكرسي هيرموبوليس (المنيا) مع كافة الحقوق والواجبات وفقا للقانون الكنسي، كما احتفظ البطريرك، بمهمة تدبير ايبارشية هيرموبوليس (المنيا) إلى أن يتم تجليس مطرانا للإيبارشية.

وفي 29 مارس 2013، قرر سينودس الأساقفة للأقباط الكاثوليك برئاسة البطريرك الأنبا إبراهيم اسحق، تعيين المطران الأنبا بطرس فهيم مطرانا ايبارشيا لمطرانية المنيا للأقباط الكاثوليك، وسيكون التنصيب بكاتدرائية يسوع الملك بالمنيا يوم 19 أبريل 2013.

الكنيسة القبطية الكاثوليكية مطران المنيا الأنبا بطرس فهيم

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