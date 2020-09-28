أكثر الكلمات إنتشاراً

التصالح في مخالفات البناء المنتصر بالله الانتخابات الأمريكية العام الدراسي الجديد فتاة فيرمونت سد النهضة أسعار الذهب الطقس فيروس كورونا مايغلاش عليك

"السكة الحديد" تكشف حقيقة فرض غرامات على طرود الركاب

08:43 م الإثنين 28 سبتمبر 2020
"السكة الحديد" تكشف حقيقة فرض غرامات على طرود الركاب

المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد

كتب- أسامة علي:

كشف المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، حقيقة فرض غرامات على الركاب داخل القطارات.

وأكد رسلان، لمصراوي، على أن السكة الحديد لم تفرض أي غرامات جديدة على طرود الركاب المستقلين للقطارات، لافتا إلى وجود رسوم مقررة منذ عام ونصف على بعض الطرود كبيرة الحجم والوزن.

وأشار رئيس هيئة السكة الحديد، إلى أن هناك بعض الركاب يستقلون القطارات حاملين بعض الطرود، كالغسالة أو المنقولات التي تزيد أوزانها على 50 كجم.

وشدد رئيس هيئة السكة الحديد، على أن هذه الرسوم قديمة وليس هناك أي تعديلات أو جديد فيها.

أشرف رسلان هيئة السكة الحديد طرود الركاب غرامات

الخبر التالى:

الكنيسة الكاثوليكية تعلن تخلي الأنبا بطرس فهيم مطران المنيا عن منصبه

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 102736

    عدد المصابين

  • 94374

    عدد المتعافين

  • 5869

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 33185588

    عدد المصابين

  • 24508158

    عدد المتعافين

  • 1000367

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مباشر بريميرليج.. ليفربول 2-1 آرسنال

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا