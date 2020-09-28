أكثر الكلمات إنتشاراً

التصالح في مخالفات البناء المنتصر بالله الانتخابات الأمريكية العام الدراسي الجديد فتاة فيرمونت سد النهضة أسعار الذهب الطقس فيروس كورونا مايغلاش عليك

وفق الاشتراطات الجديدة​.. متحدث الحكومة: عودة حركة البناء بالكامل خلال أيام

08:22 م الإثنين 28 سبتمبر 2020
وفق الاشتراطات الجديدة​.. متحدث الحكومة: عودة حركة البناء بالكامل خلال أيام

المستشار نادر سعد

كتب- محمد نصار:

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء اجتمع بالمحافظين؛ لتنفيذ التوجيهات الرئاسية لإعادة البناء جزئيا؛ مشيرًا إلى أن كل من صدر له قرار للبناء ومتوقف سيسمح له بالاستكمال.

وأضاف سعد، في مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" على فضائية "صدى البلد"، أنه اعتبارًا من صباح باكر سيتم السماح للمواطنين الحاصلين على رخصة بالبناء حتى الدور الرابع، منوهًا إلى أن تراخيص البناء الجديدة متوقفة، ولن يتم إصدار تراخيص جديدة في الوقت الحالي.

وأشار إلى أن قرار رئيس الوزارء اليوم يخص التراخيص التي كانت صادرة وتوقف أصحابها عن البناء بسبب قرار سابق؛ لافتا إلى أن البناء في الوقت الحالي حتى الدور الرابع فقط.

وأكد أنه خلال أيام قليلة ستعاد حركة البناء بالكامل وفق الاشتراطات الجديدة؛ قائلا: لجنة الاشتراطات ستجتمع برئيس الوزراء وسيتم عرض الاشتراطات الجديدة، وإقرارها وتنفيذها.

نادر سعد متحدث الحكومة مصطفي مدبولي تراخيص البناء

الخبر التالى:

متحدث الحكومة يكشف شروط وطرق صرف منحة العمالة غير المنتظمة حتى نهاية العام

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 102736

    عدد المصابين

  • 94374

    عدد المتعافين

  • 5869

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 33185588

    عدد المصابين

  • 24508158

    عدد المتعافين

  • 1000367

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مباشر بريميرليج.. ليفربول 2-1 آرسنال

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا