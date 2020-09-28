وفق الاشتراطات الجديدة​.. متحدث الحكومة: عودة حركة البناء بالكامل خلال أيام

كتب- محمد نصار:

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء اجتمع بالمحافظين؛ لتنفيذ التوجيهات الرئاسية لإعادة البناء جزئيا؛ مشيرًا إلى أن كل من صدر له قرار للبناء ومتوقف سيسمح له بالاستكمال.

وأضاف سعد، في مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" على فضائية "صدى البلد"، أنه اعتبارًا من صباح باكر سيتم السماح للمواطنين الحاصلين على رخصة بالبناء حتى الدور الرابع، منوهًا إلى أن تراخيص البناء الجديدة متوقفة، ولن يتم إصدار تراخيص جديدة في الوقت الحالي.

وأشار إلى أن قرار رئيس الوزارء اليوم يخص التراخيص التي كانت صادرة وتوقف أصحابها عن البناء بسبب قرار سابق؛ لافتا إلى أن البناء في الوقت الحالي حتى الدور الرابع فقط.

وأكد أنه خلال أيام قليلة ستعاد حركة البناء بالكامل وفق الاشتراطات الجديدة؛ قائلا: لجنة الاشتراطات ستجتمع برئيس الوزراء وسيتم عرض الاشتراطات الجديدة، وإقرارها وتنفيذها.