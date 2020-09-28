برلماني: مد فترة التصالح فرصة لتقنين أوضاع المخالفين

كتب- مصراوي:

وجه النائب محمد الكوراني، عضو مجلس النواب، التحية والتقدير إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على قراره بشأن مد فترة طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة شهر لينتهى مع نهاية شهر أكتوبر المقبل وذلك نتيجة لتزايد طلبات الإقبال على التصالح من قبل المواطنين.

وقال "الكوراني"، فى بيان له، اليوم الاثنين، إن هذا القرار لقى ارتياحًا كبيرًا وواسع النطاق لدى المواطنين لأنه في صالحهم ويؤكد الحرص الكبير من الدولة على مصلحة المواطن وأنها لا ترغب في هدم عقارات مأهولة بالسكان وتسعى لتوفيق أوضاع الجميع بسهولة ويسر.

وأشاد النائب، بالتأكيد الواضح والحاسم من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بعدم هدم أي عقار مأهول بالمواطنين.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء دعا المواطنين بسرعة تقديم أوراق التصالح، مشيرًا إلى أن الحكومة اتخذت قرارًا بتقديم المدة الخاصة بالتصالح لمدة شهر آخر حتى نهاية أكتوبر لإعطاء فرصة أخرى للمواطنين.