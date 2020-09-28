الزراعة تجيب.. كيف حققت مصر المركز السابع عالميا في تصدير المحاصيل؟

كتب- أحمد مسعد:

سلطت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، متمتثلة في الإدارة المركزية للحجر الزراعي، الضوء على إعلان إحدى المنظمات الزراعية الإيطالية تحقيق مصر المركز السابع عالميا في الدول الأكثر تصديرا للمحاصيل الزراعية هذا العام.



وقال الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوكالة الإيطالية التجارية أعدت تقريرا حول أكثر 20 دولة في التصدير الزراعي على الرغم من جائحة فيروس كورونا، إلا أن القاهرة كان ترتيبها السابع عالميا، مشيرا إلى أن هذا التصنيف يعد واحدا من التصنيفات الدولية التي تم الكشف عنها خلال العام الجاري.

وأضاف العطار، لمصراوي: مصر لديها مشروع كبير يتمثل في زيادة معدلات التصدير بما يعود على المزارع بالنفع وعلى الاقتصاد المصري بالعملة الصعبة، لافتا إلى أنه خلال الثلاث سنوات الأخيرة اتجه الحجز الزراعي لسياسية تطوير جديدة على كافة المستويات بداية من محطة التصدير مرورا بالمهندس الزراعي حتى المُصدر.

وأكد رئيس الحجر الزراعي، على أن مصر سجلت المركو الأول عالميا في تصدير محصول البرتقال، حتى أنها صدرت لدولة البرزايل الأعلى إنتاجا للمحصول 18 ألف طن، وكذلك إسبانيا والتي تعد سلة أوروبا الغذائية.

وأوضح أن تطبيق الاشتراطات الحجرية طبقا للمعاير الدولية كان له الأثر الكبير في فتح أسواق جديدة.

وتابع: الفترات الماضية كانت مصر تفتح سوقا جديدا كل عام، لكن بعد تطوير منظومة التكويد والمفارش، وتطبيق عمليات تتبع المحصول من الأرض حتى محطات الشحن للتصدير جعلتنا نفتتح 38 سوقا جديدا خلال عامين فقط.

وأشار رئيس الحجر الزراعي، إلى أن مصر لم تتوقف أو تتراجع عن الخطة الموضوعة لها وهي وضعها بين الـ 5 الكبار في مجال تصدير المحاصيل الزراعية في العالم.