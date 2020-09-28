مصادر تكشف أسباب تأخر استعدادات معرض القاهرة الدولي

كتب- مصراوي:

أكدت مصادر مطلعة بالهيئة المصرية العامة للكتاب، أن اللجان التنفيذية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب لم تبدأ عملها بعد، ضمن استعدادات وزارة الثقافة لإقامة المعرض، نظرا لعدم صدور قرار وزاري بتشكيل اللجان حتى الآن.

وأشارت المصادر، لمصراوي، إلى أن ملامح الدورة القادمة لمعرض الكتاب لم تتضح بعد، بسبب ظروف فيروس كورونا الذي ضرب العالم كله خلال الشهور الماضية، ونتج عنه اضطراب كبير في السفر بين دول العالم، وهو ما يجعل من استجابة دور النشر الدولية للمشاركة في المعرض أمر صعب القطع به، واتخاذ قرار قاطع بشأنه أمر يحتاج دراسة دقيقة.

وقالت المصادر: هيئة الكتاب جاهزة لكل السيناريوهات المتوقعة لإقامة المعرض، إلا أن العمل لم يبدأ بعد على أرض الواقع، وأغلب القرارات الخاصة بطبيعة الدورة الجديدة من المعرض ستكون بيد أرض معارض مصر الدولية، سواء في نسبة حضور الندوات أو تنظيم الإقبال الخارجي من البوابات، أو تحديد نسبة الدخول، وهو ما يستتبع إجراءات جديدة من شأنها بدء التجهيز لإصدار تذاكر إلكترونية أو غير ذلك من إجراءات تتواكب مع الفترة القادمة.

وأضافت المصادر: نحن على استعداد لكل البنود التي سيتم الاتفاق عليها مع إدارة معارض مصر الدولية سواء بتحديد نسبة حضور الندوات والفعاليات الفنية، وأغلبها لا تكتمل بنسبة ٥٠% أو بتقليص نسبة الأجنحة المشاركة وتوسعة الطرقات وما إلى ذلك.