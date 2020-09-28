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لدينا طموح لكسر الأزمات.. "القرش" وكيلا لمجلس نقابة الأطباء البيطريين

05:06 م الإثنين 28 سبتمبر 2020
لدينا طموح لكسر الأزمات.. "القرش" وكيلا لمجلس نقابة الأطباء البيطريين

الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة

كتب- أحمد مسعد:

كشف الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الاثنين، عن اختياره وكيلا لنقابة الأطباء البيطريين بعد تصويت أغلب أعضاء الجمعية العمومية.

وقال "القرش"، لمصراوي، إن الطب البيطري يحمل العديد من المهام المتعلقة بتطوير توافر الأمن الغذائي ضمن مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، مشيرًا إلى أن مجلس النقابة الجديد حريص علي تطوير الطبيب البيطري نفسه.

وأضاف وكيل المجلس، أن النقابة تعاني من محدودية الموارد المالية ويقع على عاتقها تقديم كافة الخدمات للزملاء، لافتًا إلى أن المجلس يمتلك الأدوات القادرة علي استغلال الموارد افضل الإستغلال.

ولفت القرش، إلى أن قضايا تعيين الأطباء البيطريين بالقطاع الحكومي والخاص وتوافر سبل الحماية لهم أثناء عملهم حق من الحقوق المشروعة، باعتبار الطبيب البيطري الحصن الأول للدولة المصرية.

وتابع: "وجودي كمتحدثرسمي للوزارة يصب في صالح النقابة، حيث تقريب وجهات النظر بين النقابة والوزارة".

الدكتور محمد القرش نقابة الأطباء البيطريين الطب البيطري الأمن الغذائي مشروعات الثروة الحيوانية

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