ننشر صور مشاركة وزيرة الصحة بتجارب لقاح كورونا

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كتب - أحمد جمعة:

شاركت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، اليوم الاثنين، في التجارب الإكلينيكية للقاح فيروس كورونا المستجد، بمقر الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا".

وأكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، حرص الوزيرة على المشاركة في هذه التجارب تحت شعار "معا من أجل الإنسانية".

كانت قد بدأت هذه التجارب الإكلينيكية في مرحلتها الثالثة منذ نحو أسبوعين في إطار التعاون المشترك مع الحكومة الصينية وشركة G42 الإمارتية للرعاية الصحية، وذلك في مجالي البحوث والتصنيع حال ثبوت فاعليته.

ومن جانبها، قالت الدكتورة هبة والي رئيس شركة فاكسيرا، إنه يتم الآن إجراء التجارب في مرحلتها الثالثة بعد ثبوت فاعلية اللقاح في مرحلته الأولى والثانية، حيث يتم في هذه المرحلة تطعيم المتطوع بجرعتين من اللقاح بفاصل ٢١ يوما بينهم، وبعد مرور ٤ أيام يتم أخذ مسحة من المتطوع لتحديد الأجسام المناعية التي كونها الجسم للتصدي للفيروس حالة الإصابة به، ويخضع المتطوع للمتابعة الدورية علي مدار العام.