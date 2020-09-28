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ياسر قورة ينسحب من قائمة التيار الوطني الانتخابية

03:46 م الإثنين 28 سبتمبر 2020
ياسر قورة ينسحب من قائمة التيار الوطني الانتخابية

المهندس ياسر قورة

أعلن المهندس ياسر قورة، أحد مؤسسي التيار الوطني المصري والذي يقوده اللواء طارق المهدي، انسحابه من قائمة شرق الدلتا.

وأكد قورة في بيان له أن اللواء طارق المهدي، يشهد له فى المجال العسكرى، لكن على المستوى السياسي، جانبه التوفيق، وأدى انفراده بالقرارات إلى انسحاب معظم القائمة بحسب تعبيره، إضافة إلى رفض القائمة من الهيئة الوطنية للانتخابات نتاج مخالفات انتخابية وعدم الإلمام بالقوانين والإجراءات الانتخابية.

وأكد قورة أن هناك انسحابات كثيرة من القائمة نتاج تحكم اللواء المهدي فى شخوص المرشحين، وتسكينهم على دوائر انتخابية لا ينتمون إليها مما اففقدهم الشعبية الانتخابية تاركين القائمة حفاظا على أصوات الناخبين.

ياسر قورة قائمة التيار الوطني الانتخابية طارق المهدي الهيئة الوطنية للانتخابات مخالفات انتخابية

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