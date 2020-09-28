أكثر الكلمات إنتشاراً

التصالح في مخالفات البناء المنتصر بالله الانتخابات الأمريكية العام الدراسي الجديد فتاة فيرمونت سد النهضة أسعار الذهب الطقس فيروس كورونا مايغلاش عليك

دار الهلال تحتفل بخالد ناجح بعد تجديد الثقة فيه كرئيس لتحرير ٤ إصدارات

03:28 م الإثنين 28 سبتمبر 2020
دار الهلال تحتفل بخالد ناجح بعد تجديد الثقة فيه كرئيس لتحرير ٤ إصدارات

خالد ناجح

احتفلت مؤسسة دار الهلال، أمس، بالكاتب الصحفي خالد ناجح بعد تجديد الثقة فيه كرئيس لتحرير مجلة الهلال وروايات وكتاب الهلال والبوابة الالكترونية للمؤسسة.

وشارك عدد من صحفيي المؤسسة في الحفل، وقاموا بقطع تورتة للزميل خالد ناجح احتفالا به، فيما أبدى "ناجح" سعادته بتجديد الثقة فيه ومشاركته لمجموعة من الصحفيين المتميزين الذبن لولا جهودهم لما استكملوا المشوار سويا. ​

خالد ناجح مؤسسة دار الهلال

الخبر التالى:

وزيرة الهجرة: المرأة الصعيدية قوية وقادرة على تغيير ثقافة مجتمعها

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 102736

    عدد المصابين

  • 94374

    عدد المتعافين

  • 5869

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 33185588

    عدد المصابين

  • 24508158

    عدد المتعافين

  • 1000367

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:ماذا حدث لسعر الفائدة في البنوك؟.. وأعلى شهادة ادخارية في مصر

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا