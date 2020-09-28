دار الهلال تحتفل بخالد ناجح بعد تجديد الثقة فيه كرئيس لتحرير ٤ إصدارات

احتفلت مؤسسة دار الهلال، أمس، بالكاتب الصحفي خالد ناجح بعد تجديد الثقة فيه كرئيس لتحرير مجلة الهلال وروايات وكتاب الهلال والبوابة الالكترونية للمؤسسة.

وشارك عدد من صحفيي المؤسسة في الحفل، وقاموا بقطع تورتة للزميل خالد ناجح احتفالا به، فيما أبدى "ناجح" سعادته بتجديد الثقة فيه ومشاركته لمجموعة من الصحفيين المتميزين الذبن لولا جهودهم لما استكملوا المشوار سويا. ​