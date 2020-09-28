وزيرة الثقافة تجدد الثقة فى الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة
أصدرت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، قرارًا بتجديد الثقة فى الدكتور هشام عزمى في منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة؛ لمدة عام جديد بعد وصوله سن المعاش، حيث تولى منصبه الحالي بداية من شهر إبريل عام 2019.
جدير بالذكر أن الدكتور هشام عزمى حصل على درجة الدكتوراه، قسم المكتبات، جامعة القاهرة، كلية الآداب، 1993، مع مرتبة الشرف الأولى، تحت إشراف بالمشاركة مع جامعة وسكنسن- ميلووكى الولايات المتحدة.
كما حصل على الماجستير من جامعة لافبرا للتكنولوجيا، قسم المكتبات ودراسات المعلومات، بريطانيا، 1985، وهو رئيس لدار الكتب والوثائق القومية منذ أبريل 2018.
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