نقيب المحامين: استيلاء أعضاء بمجلس "القاهرة الجديدة" على أختام النقابة

كشف رجائي عطية نقيب المحامين، عن وجود اتهامات بالفساد والاستيلاء على أموال النقابة من بعض أعضاء مجلس نقابة القاهرة الجديدة الفرعية.

وقال النقيب في بيان له: "في خروج غير مسبوق على كل قواعد المشروعية، تجاوز بعض أعضاء مجلس نقابة القاهرة الجديدة الفرعية - بعد أن تبادلوا الاتهامات بالفساد والاستيلاء على أموال النقابة- القانون وكافة القواعد النقابية، واستولوا على الأختام الخاصة بالنقابة العامة، والتي تم الإبلاغ بإلغائها واصطناع نظام محاسبي مشابه للمتبع بالنقابة واستخدامه في التصديق على العقود خارج النظام المحاسبي للنقابة العامة؛ ودون أي رقابة من أي جهة".

وأضاف "عطية"، أنه فور علم النقابة العامة بذلك، تم الاتصال برئيس مصلحة الشهر العقاري، ومساعد وزير العدل للشهر العقاري والتوثيق، ثم بوزير العدل شخصيا، و إخطارهم بذلك، وأنه سبق وأن تم الإبلاغ ضد النقابة الفرعية للقاهرة الجديدة باختلاس 537875 ألف جنيه من أموال النقابة العامة من التصديق على العقود، وجاري التحقيق في البلاغ بنيابة الأموال العامة العليا، كما أنه تم إلغاء الأختام المنوه عنها، وأن النقابة العامة إذ تعلن عدم مسئوليتها عن تلك الأختام والإيصالات وعدم الاعتداد بها، فإنها تحذر من عدم قبولها أمام الشهر العقاري، وأن مستخدمها سيتعرض للمساءلة الجنائية عن استعمال محرر مزور والاشتراك في التزوير والاستيلاء على المال العام، فضلا عن ضياع أي مبالغ تسدد نتيجة لذلك، والنقابة العامة بصدد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للمساءلة عن ذلك، حفاظا على أموال المحامين ومستحقات الأيتام وأرامل المحامين.

وأكدت النقابة العامة على خروج هذا الفعل عن كل ما يمت لتراث المحاماة وتاريخ العمل النقابي والقانون والدستور، وبما يدخل في باب الجرائم الجنائية، فإنها سوف تتصدى لها ولمن ورائها بكل حسم.

ونبهت إلى عدم التعامل مع هذا العمل غير المشروع، وتحميل كل من يقوم به، أو يشارك فيه المسئولية الجنائية فضلا عن التأديبية والمدنية.