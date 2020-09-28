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هل تتابع "الصحة العالمية" تجارب لقاح كورونا في مصر؟.. مسؤول يرد

02:27 م الإثنين 28 سبتمبر 2020
هل تتابع "الصحة العالمية" تجارب لقاح كورونا في مصر؟.. مسؤول يرد

الدكتورة رنا الحجة

كتب- أحمد جمعة:

قالت الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إن المنظمة هي المنسق الرئيسي لعملية تطوير لقاح وعلاج لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأضافت "الحجة" في حوار لمصراوي يُنشر لاحقاً، إن المنظمة تقوم بهذا الدور مع عدد كبير من المراكز البحثية والدول المنتجة للأدوية والخبراء، كما تصل إلى المنظمة البيانات المتاحة من التجارب السريرية بشكل منتظم وهي تتابع الإجراءات البحثية للتأكد من تطبيق كافة الاشتراطات القياسية الخاصة بالتجارب السريرية سواء الخاصة بالعلاجات أو اللقاحات.

كانت وزارة الصحة أعلنت يوم 12 سبتمبر الجاري، بدء إجراء التجارب الإكلينيكية في مرحلتها الثالثة على لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩)، والتي تخضع للمرحلة الثالثة من التجارب الاكلينيكية، في إطار حزمة متكاملة تشمل البحوث على اللقاحات المحتملة والتعاون في مجال التصنيع حال ثبوت فعاليته، في إطار التعاون مع الحكومة الصينية، وشركة G42 الإماراتية للرعاية الصحية.

واليوم، شاركت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، في التجربة الإكلينيكية للقاح فيروس كورونا المستجد، والتي تشارك مصر بها تحت شعار "من أجل الإنسانية".

وقال الدكتور خالد مجاهد المستشار الإعلامي لوزارة الصحة، لمصراوي، إن الوزيرة توجهت إلى مقر الشركة القابضة للأمصال واللقاحات "فاكسيرا" ظهر اليوم الاثنين، وخاضت مراحل التجربة وحصلت على اللقاح.​

رنا الحجة منظمة الصحة العالمية تجارب لقاح كورونا فيروس كورونا

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