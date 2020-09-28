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برلماني يطالب الحكومة بسرعة تنفيذ تكليفات السيسى بوضع اشتراطات البناء

02:14 م الإثنين 28 سبتمبر 2020
برلماني يطالب الحكومة بسرعة تنفيذ تكليفات السيسى بوضع اشتراطات البناء

النائب أمين مسعود

كتب- مصراوي:

وجه النائب أمين مسعود عضو مجلس النواب وعضو هيئة مكتب حزب مستقبل وطن بالعاصمة، التحية والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي على تكليفاته الواضحة والحاسمة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للانتهاء من اشتراطات البناء لاستعادة صناعة التشييد والبناء في مصر.

وقال "مسعود"، في بيان اليوم الاثنين، إن صناعة البناء والتشييد من أهم الصناعات الجاذبة للعمل في مختلف المجالات، مطالبًا الحكومة الإسراع في تنفيذ التكليفات الرئاسية.

وأشاد النائب أمين مسعود، بتأكيد الرئيس السيسي، على أنه لن يضار أحد من المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة وحرصه على جميع المواطنين وتعويضهم التعويض المناسب إذا ماحدث لهم أي ضرر، وأن هناك حرصًا كاملًا من الدولة على مراعاة بقاء العمارات السكنية القريبة من مشروعات الطرق والكباري.

ووجه النائب أمين مسعود، التحية للرئيس السيسي، على حديثه الرائع ورهانه وعى المصريين وحرصهم على حماية الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن حديث الرئيس عن مشروع تكرير البترول بمسطرد الذي افتتحه أمس وتأكيده بأنه تأخر 10 سنوات بسبب أحداث يناير وهناك مشروعات أخرى تأخرت بسبب احداث عدم الاستقرار، مؤكدًا أن هذا الحديث يؤكد أن نتيجة عدم الاستقرار تكون عواقبه التدمير والخراب.​

النائب أمين مسعود مجلس النواب حزب مستقبل وطن السيسي

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