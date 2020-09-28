ليس هذا العام.. "الصحة العالمية" تكشف لمصراوي موعد ظهور لقاح كورونا

كتب - أحمد جمعة:

كشفت الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، عن الموعد المتوقع لظهور لقاح فيروس كورونا المستجد و بدء توزيعه على الدول.

وقالت "الحجة"، في حوار لمصراوي يُنشر لاحقاً، إنه "من الصعب في الوقت الحاضر تحديد موعد نهائي لتوفير اللقاح، ولكن تبعًا لما توافر لدينا من بيانات خاصة بالتجارب السريرية فمن المتوقع أن يصبح لقاح كوفيد-19 جاهزًا للتوزيع بحلول منتصف 2021".

وأوضحت، أن هناك 180 لقاحًا من اللقاحات المرشحة في إطار التجارب التضامن التي نسقتها منظمة الصحة العالمية، ومن بين هذه اللقاحات قرابة 35 لقاحا دخلوا المرحلة الثالثة من التجارب أي المرحلة المعنية باختبار اللقاح سريريًا على البشر لضمان مأمونية وسلامة اللقاح وفعاليته.

وأضافت "الحجة"، أن هناك عدد كبير من اللقاحات في المرحلتين الأولى والثانية ومن المتوقع أن تدخل المرحلة الثالثة في الشهرين المقبلين، وهذه أكبر محفظة للقاحات على الإطلاق. ​