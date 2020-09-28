أكثر الكلمات إنتشاراً

التصالح في مخالفات البناء المنتصر بالله الانتخابات الأمريكية العام الدراسي الجديد فتاة فيرمونت سد النهضة أسعار الذهب الطقس فيروس كورونا مايغلاش عليك

ليس هذا العام.. "الصحة العالمية" تكشف لمصراوي موعد ظهور لقاح كورونا

02:00 م الإثنين 28 سبتمبر 2020
ليس هذا العام.. "الصحة العالمية" تكشف لمصراوي موعد ظهور لقاح كورونا

لقاح كورونا

كتب - أحمد جمعة:

كشفت الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، عن الموعد المتوقع لظهور لقاح فيروس كورونا المستجد و بدء توزيعه على الدول.

وقالت "الحجة"، في حوار لمصراوي يُنشر لاحقاً، إنه "من الصعب في الوقت الحاضر تحديد موعد نهائي لتوفير اللقاح، ولكن تبعًا لما توافر لدينا من بيانات خاصة بالتجارب السريرية فمن المتوقع أن يصبح لقاح كوفيد-19 جاهزًا للتوزيع بحلول منتصف 2021".

وأوضحت، أن هناك 180 لقاحًا من اللقاحات المرشحة في إطار التجارب التضامن التي نسقتها منظمة الصحة العالمية، ومن بين هذه اللقاحات قرابة 35 لقاحا دخلوا المرحلة الثالثة من التجارب أي المرحلة المعنية باختبار اللقاح سريريًا على البشر لضمان مأمونية وسلامة اللقاح وفعاليته.

وأضافت "الحجة"، أن هناك عدد كبير من اللقاحات في المرحلتين الأولى والثانية ومن المتوقع أن تدخل المرحلة الثالثة في الشهرين المقبلين، وهذه أكبر محفظة للقاحات على الإطلاق. ​

لقاح كورونا الدكتورة رنا الحجة منظمة الصحة العالمية

الخبر التالى:

برلماني يطالب الحكومة بسرعة تنفيذ تكليفات السيسى بوضع اشتراطات البناء

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 102736

    عدد المصابين

  • 94374

    عدد المتعافين

  • 5869

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 33185588

    عدد المصابين

  • 24508158

    عدد المتعافين

  • 1000367

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:ليس هذا العام.. "الصحة العالمية" تكشف لمصراوي موعد ظهور لقاح كورونا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا