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مسؤولو المجتمعات العمرانية يتفقدون وحدات الإسكان الاجتماعي بحدائق أكتوبر

12:43 م الإثنين 28 سبتمبر 2020
مسؤولو المجتمعات العمرانية يتفقدون وحدات الإسكان الاجتماعي بحدائق أكتوبر

وحدات الإسكان الاجتماعي بحدائق أكتوبر

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الجديدة، عدد من المشروعات بمدينة حدائق أكتوبر، وذلك لمتابعة سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، يرافقه المهندس أشرف فتحي، رئيس جهاز المدينة ومسئولو الجهاز والشركات المنفذة للمشروعات.

واستهل "بهجات"، جولته بتفقد مشروع ١١٨٥ عمارة "إسكان اجتماعى"، حيث شهد بدء تشغيل محطة رفع صرف صحي المشروع، ثم انتقل إلي مشروع ١٠٤ عمارات "إسكان اجتماعى" ذى الطابع الحديث بحديقة الجيزة والمخصص لسكان المناطق العشوائية بمحافظة الجيزة، حيث اطلع على الموقف التنفيذي والجدول الزمني للمشروع.

كما تفقد بهجات، مشروع ٦٤٥ عمارة، وتابع موقف الانتهاء من العمارات السكنية المتبقية بالمشروع، بالإضافة لجودة الخدمات بالمنطقة، وكذا تفقد مشروع أعمال التطوير بالميدان المقابل لمشروع ٢٦٦ عمارة، والذي يربط المدينة بالطريق الدائري الأوسطي، وكذا تفقد مشروع ٢٠٧ عمارات "سكن مصر" بجوار مدينة الإنتاج الإعلامي، والموقف التنفيذي به، ثم تفقد اللمسات الأخيرة للمرحلة الثانية من مشروع دار مصر.

وأثنى مساعد نائب رئيس الهيئة، علي الجهد المبذول والمتابعة المستمرة والدورية من مسئولى الجهاز والمشروعات، مؤكدا ضرورة الاستمرار فى بذل الجهود لإنجاز المشروعات في أوقاتها الزمنية المحددة، وتسليم الوحدات السكنية للمواطنين على أكمل وجه.

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وحدات الإسكان الاجتماعي حدائق أكتوبر هيئة المجتمعات العمرانية

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