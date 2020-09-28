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"التموين": صرف 98 % من مقررات شهر سبتمبر لبطاقات الدعم

12:12 م الإثنين 28 سبتمبر 2020
"التموين": صرف 98 % من مقررات شهر سبتمبر لبطاقات الدعم

وزارة التموين

كتب- محمد سامي:

أعلنت شركات المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن انتظام صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، وتم صرف ما يقرب من 98% من مقررات شهر سبتمبر الجاري.

وقالت مصادر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن شركتَي المصرية والعامة لتجارة الجملة التابعتَين للقابضة للصناعات الغذائية صرفتا نحو 4 ملايين كمامة بسعر 8.5 جنيه، و2 مليون كمامة بسعر 6 جنيهات، على البطاقات التموينية، وذلك بعد قرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، بصرف كمامة واحدة إجباريًّا على كل بطاقة تموينية تحتوى على 3 أفراد، بينما يتم صرف كمامتَين، بحد أقصى، على كل بطاقة تموينية بها 4 أفراد فأكثر.

وأوضحت المصادر، لمصراوي، أن الكمامات المباعة بلغت قيمتها الإجمالية 46 مليونًا و٢٠٠ ألف جنيه، تم بيعها على البطاقات التموينية بشكل إجباري منذ شهر أغسطس الماضي وحتى منتصف سبتمبر الجاري.

كان وزير التموين أصدر توجيهًا وزاريًّا رقم 41 لسنة 2020، خاص بصرف الكمامات بنسبة 5% من قيمة كل استعاضة للتاجر التمويني إجباريًّا.​

وزارة التموين صرف السلع المدعمة البطاقات التموينية

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