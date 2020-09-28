"الكهرباء" تكشف حقيقة مد فترة التقدم لتحويل الممارسات إلى عدادات كودية

كتب- محمد صلاح:

قال مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إنه حتى اللحظة لم تصدر أي تعليمات بشأن مد مهلة جديدة أمام المخالفين أو سارقي التيار ممن يعملون بنظام الممارسة للتقدم بطلبات لتركيب عدادات كودية بعد قرب انتهاء المدة المحددة بعد مدها ٣٠ سبتمبر المقبل بدلًا من ١٥ اغسطس الماضي، وذلك لتمكين كافة المواطنين من إتاحة الفرص للتقدم بالطلبات.

وأوضح المصدر، لمصراوى، أنه منذ تفعيل المنصة حتي الآن، تم استقبال ١٠٠ ألف زائر يوميًا من خلال أجهزة الحاسب الآلي وأجهزة التليفونات المحمولة، حيث بلغ عدد الطلبات أكثر من ٧٣٠ ألف طلب للتحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية، موضحًا أن الطلبات شملت جميع شركات توزيع الكهرباء التسع، علما بأن هناك خدمة الاستفسارات والشكاوى على المنصة الإلكترونية للتواصل مع المواطنين.

وأكد وزير الكهرباء، على ضرورة الاهتمام بسرعة ودقة ووضوح الرد على إستفسارات المواطنين وحل شكواهم، منوهًا على استمرار تلقي المنصة لطلبات التحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية حتى نهاية سبتمبر2020.

وشملت الطلبات جميع شركات توزيع الكهرباء التسع وكان أكثرها عددًا شركات القناة ومصر العليا ومصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، وتواصل المنصة استقبال عدد كبير من الإستفسارات ويتم الرد عليها مباشرة ، وذلك من خلال خدمة الإستفسارات والشكاوى على المنصة الإلكترونية.​