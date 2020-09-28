لتسجيل الرغبات بشكل صحيح.. 10 نصائح من مدير مكتب تنسيق الأزهر لطلاب الثانوية

كتب- محمود مصطفى:

تفتح بوابة الحكومة المصرية، اليوم الاثنين، تسجيل رغبات القبول بكليات جامعة الأزهر في القاهرة والأقاليم، للطلاب والطالبات الناجحين في الثانوية الأزهرية.

وقال الدكتور محمد فرج، مستشار رئيس جامعة الأزهر لشئون التنسيق، إن تنسيق القبول بكليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم مستمر حتى الخميس المقبل

وأضاف "فرج"، لمصراوي، الاثنين، أنه يمكن للطلاب التسجيل من أي جهاز كمبيوتر متصل بالإنترنت، أو أي مكتب تنسيق خاص المجلس الأعلى للجامعات، عن طريق رقم الجلوس والرقم السري الخاص به.

وأشار إلى أن جامعة الأزهر بها ثلاثة مكاتب للتنسيق متاحة لجميع الطلاب لتسجيل رغباتهم للقبول بالكليات، بفروع الجامعة بمدينة نصر والوجه البحري بطنطا والقبلي بأسيوط.

ووجه مدير مكتب التنسيق بالأزهر عدة نصائح للطلاب أهمها يا يلي:

1- التسجيل بالتنسيق عن طريق بوابة الحكومة المصرية.

2 - حال مواجهة مشكلة من المنزل أو عدم توفر الإنترنت، توجد ثلاثة مكاتب رئيسية للجامعة بمدينة نصر وطنطا وأسيوط، يمكن للطالب التسجيل منها.

3 - يمكن للطلاب التسجيل من 26 جامعة على مستوى الجمهورية وفقا للبرتوكول تعاون مع وزارة التخطيط منها جامعة القاهرة والإسكندرية.

4- على الطالب التعرف من خلال الموقع على تنسيق العام الماضي على الكليات الأقرب لمجموعه والاختيار من بينها الكليات.

5- لابد من وجود الرقم السري لكل طالب وهو مكتوب في شهادة النجاح باسم الرقم التأكيدي، ولابد من أن يدخله الطالب، ووظيفته منع الهجمات الإلكترونية على الموقع لذا الرقم السري مهم.

6- يجد الطالب بياناته الأساسية مثل المعهد والمجموع والمحافظة ولابد من التأكد من صحتها وحال وجود مشكلة، لابد من التواصل مع مكتب التنسيق قبل التسجيل.

7- هناك 32 رغبة لكل طالب يختار منها، وعليه اختيار جميع الرغبات بالترتيب الذي يريده وبعدها يدخل الطالب رقمه هاتفه ورقمه القومي والرقم السري الذي بحوزته، والبريد الإلكتروني إن وجد ويضغط تسجيل.

8- يجب أن يضغط الطالب علي أيقونة "تسجيل" لثبيت البيانات التي تم وضعها.

9- يمكن للطالب الذي لا يمتلك طابعة بالمنزل تحميل استمارة التسجيل النهائية بصيغة "بي دي إف" ويمكنه حمل الملف وطبعه.

10- لا يمكن تغيير أو تعديل الرغبات إلا من خلال الطالب، ويمكن للطالب الدخول أي عدد من المرات وتغيير رغباته.

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