أصيبوا باختناق.. مستشفى النيل: خروج 12 شخصًا من "محتجزي قسم شبرا"

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلن مستشفى النيل للتأمين الصحي في شبرا الخيمة، بقيادة الدكتور عيد العطار مدير المستشفى، تعافي وخروج 12 شخصا من المحتجزين في قسم أول شبرا الخيمة، وذلك بعد إصابتهم بحالة اختناق جراء أدخنة تصاعدت بسبب ماس كهربائي، نشب في غرفة الانتظار أسفل الحجز.

كان مدير الأمن تلقى إخطارًا من العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، بتصاعد أدخنة من غرفة الانتظار أسفل حجز المسجونين.

انتقلت القيادات الأمنية، وسيارات الإسعاف، والحماية المدنية، وجرى التعامل مع 6 حالات اختناق بمكان الحادث، ونقل 12 حالة أخرى إلى مستشفى النيل لتلقي الإسعافات والخضوع للعناية الطبية، فيما جرت السيطرة على الأدخنة وإخلاء المكان.

تبين من التحريات تصاعد الأدخنة بسبب ماس كهربائي في غرفة الانتظار أسفل الحجز، ما تسبب في حالات الاختناق، وإصابة "سيد. م"، و"محمود.ع"، و"بسمة.م"، و"حسن.ا"، و"محمد.ا"، و"مجدي.ب"، و"سميرة.م"، و"نادية.م"، و"محمد.ا"، و"علي.ر"، و"عزيزة.إ"، و"عماد.س"، وجرت السيطرة على الموقف دون خسائر، وتولت النيابة التحقيق.

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