أكثر الكلمات إنتشاراً

التصالح في مخالفات البناء المنتصر بالله الانتخابات الأمريكية العام الدراسي الجديد فتاة فيرمونت سد النهضة أسعار الذهب الطقس فيروس كورونا مايغلاش عليك

أصيبوا باختناق.. مستشفى النيل: خروج 12 شخصًا من "محتجزي قسم شبرا"

10:57 ص الإثنين 28 سبتمبر 2020
أصيبوا باختناق.. مستشفى النيل: خروج 12 شخصًا من "محتجزي قسم شبرا"

مستشفى النيل في شبرا

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلن مستشفى النيل للتأمين الصحي في شبرا الخيمة، بقيادة الدكتور عيد العطار مدير المستشفى، تعافي وخروج 12 شخصا من المحتجزين في قسم أول شبرا الخيمة، وذلك بعد إصابتهم بحالة اختناق جراء أدخنة تصاعدت بسبب ماس كهربائي، نشب في غرفة الانتظار أسفل الحجز.

كان مدير الأمن تلقى إخطارًا من العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، بتصاعد أدخنة من غرفة الانتظار أسفل حجز المسجونين.

انتقلت القيادات الأمنية، وسيارات الإسعاف، والحماية المدنية، وجرى التعامل مع 6 حالات اختناق بمكان الحادث، ونقل 12 حالة أخرى إلى مستشفى النيل لتلقي الإسعافات والخضوع للعناية الطبية، فيما جرت السيطرة على الأدخنة وإخلاء المكان.

تبين من التحريات تصاعد الأدخنة بسبب ماس كهربائي في غرفة الانتظار أسفل الحجز، ما تسبب في حالات الاختناق، وإصابة "سيد. م"، و"محمود.ع"، و"بسمة.م"، و"حسن.ا"، و"محمد.ا"، و"مجدي.ب"، و"سميرة.م"، و"نادية.م"، و"محمد.ا"، و"علي.ر"، و"عزيزة.إ"، و"عماد.س"، وجرت السيطرة على الموقف دون خسائر، وتولت النيابة التحقيق.

أقرأ أيضا:

إصابة 12 من نزلاء قسم أول شبرا الخيمة بسبب ماس كهربائي

مستشفى النيل محتجزي قسم شبرا قسم أول شبرا الخيمة حالات اختناق ماس كهربائي القليوبية

الخبر التالى:

وزير الأوقاف: الإخوان خونة لا يعرفون سوى الهدم والفوضى

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 102736

    عدد المصابين

  • 94374

    عدد المتعافين

  • 5869

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 33185588

    عدد المصابين

  • 24508158

    عدد المتعافين

  • 1000367

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:البنك الأهلي يثبت سعر الفائدة على الشهادة الادخارية ذات آجال 3 سنوات

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا