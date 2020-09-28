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اليوم.. وزير القوى العاملة يسلّم شهادات "أمان" للعمالة غير المنتظمة بالشرقية

07:00 ص الإثنين 28 سبتمبر 2020
اليوم.. وزير القوى العاملة يسلّم شهادات "أمان" للعمالة غير المنتظمة بالشرقية

محمد سعفان وزير القوي العاملة

كتب- يوسف عفيفي:

يستقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، صباح اليوم الاثنين، محمد سعفان وزير القوي العاملة، واللذين من المقرر أن يقومان بتوزيع شهادات أمان للعمالة غير المنتظمة وعقود عمل لذوي الاحتياجات الخاصة، بقاعة الاجتماعات بالديوان العام، وعقب ذلك سيتوجهان لجامعة الزقازيق، لتدشين فعاليات الملتقى العلمي الأول للسلامة والصحة المهنية تحت شعار (صفر إصابات 2)، بالمركز العلمى بكلية الطب قاعة أ، بالتعاون بين مستشفيات جامعة الزقازيق ومديرية القوى العاملة بالشرقية، بحضور الوزير والمحافظ الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة، وقيادات الجامعة.

ويواصل محمد سعفان، وزير القوى العاملة، زياراته الميدانية لمدينة العلمين الجديدة في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لرعاية العمالة غير المنتظمة صحيًا واجتماعيًا وتأمينًا، واطمئن على العاملين بمواقع العمل والإنتاج بالمشروعات الكبرى، حيث كان فى استقباله المهندس أسامة عبد الغنى رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والتنفيذيين والفنيين.

محمد سعفان وزارة القوي العاملة الشرقية شهادات أمان العمالة غير المنتظمة

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