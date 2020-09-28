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​اليوم.. فتح باب تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة بجامعة طنطا

05:30 ص الإثنين 28 سبتمبر 2020
​اليوم.. فتح باب تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة بجامعة طنطا

جامعة طنطا

أعلن الدكتور الرفاعي مبارك، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، فتح باب تقليل الاغتراب للكليات المناظرة وغير المناظرة لطلاب المرحلة الثالثة، بالإضافة إلى طلاب المرحلتين الأولى والثانية الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب بالتقدم في حدود نسبة 10% وفقًا للطاقة الاستيعابية، اعتبارًا من اليوم الاثنين وحتى يوم الخميس الموافق 1 اكتوبر 2020.

وأشار مبارك، إلى أن قواعد تقليل الاغتراب بين الكليات وفقاً للضوابط والشروط التي حددها المجلس الأعلى للجامعات، تتمثل في أن يكون التحويل المناظر في حدود الحد الأدنى للقطاع، ويكون التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها مع الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي، على أن يكون التحويل لمرة واحدة فقط عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني حيث لا توجد تحويلات ورقية، إلى جانب استيفاء شروط التحويل لبعض الكليات مثل "اختبارات القدرات" التي أجريت قبل انطلاق تنسيق المرحلة الأولى.

جامعة طنطا طلاب المرحلة الثالثة تقليل الاغتراب

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