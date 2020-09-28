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​"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي نخيل البلح في أكتوبر

04:00 ص الإثنين 28 سبتمبر 2020
​"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي نخيل البلح في أكتوبر

نخيل

كتب- أحمد مسعد:

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول نخيل البلح مراعاتها خلال شهر أكتوبر.

وتمثلت التوصيات التي أعدها المعمل المركزي للنخيل في الآتي:

- الاستمرار في جمع الثمار بالمناطق الشمالية في الأصناف المبكرة.
- الانتهاء من جمع الثمار في الوجة القبلي.
- البدء في جمع ثمار الأصناف متوسطة النضج في المناطق الشمالية.
- إضافة دفعة من السماد النيتروجيني والبوتاسي بمعدل 250 جم سماد أزوتي و300 جم سماد بوتاسي لكل شجرة.
- يجب أن يكون الرى بعد التسميد مباشرة.

مزارعي نخيل البلح قطاع الإرشاد الزراعي وزارة الزراعة أكتوبر

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