​بمشاركة عالمية.. اليوم انطلاق القمة العالمية لصناعة الطيران افتراضيًا

كتب- محمد عبيد:

تنطلق فعاليات القمة العالمية لصناعة الطيران، اليوم الاثنين في الإمارات، بمشاركة قادة القطاع على مستوى العالم، والذين يجتمعون افتراضيًا لمناقشة أكبر التحديات والفرص في مجالات الطيران والفضاء والدفاع.

تركز القمة التي تستضيفها شركة مبادلة للاستثمار و(إيدج)، على التحليلات والبيانات التي توضح كيفية تعافي صناعة الطيران وسبل عودة الانتعاش بشكل سريع، إلى جانب تسليط الضوء على الجهود التي يتوجب العمل عليها لدعم مسيرة التجديد في هذين القطاعين والتعرف على الآفاق الجديدة التي يفرضها الواقع الذي يعيشه العالم اليوم.

ويشهد اليوم الأول من القمة، عددًا من الكلمات الرئيسية لمسؤولين حكوميين وقادة في القطاع، كما تشهد القمة عددًا من الكلمات لخبراء ومسؤولي في كبرى الشركات الإقليمية والعالمية.

وقال بدر سليم سلطان، رئيس المجلس الاستشاري للقمة العالمية لصناعة الطيران، ورئيس وحدة صناعة الطيران في شركة مبادلة للاستثمار: "شهدنا هذا العام العديد من التحديات التي واجهت قطاع صناعة الطيران، وعلى الرغم من ذلك، شهدنا أيضًا تسارعًا في تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لدعم هذا القطاع. وتعد القمة العالمية لصناعة الطيران بمثابة تذكير بأن قطاعنا جزء من صناعة عالمية واسعة النطاق ومترابطة بناء على حجم الشراكات والتعاون الذي يجمع بين أطرافها مقارنة بالعديد من القطاعات الأخرى، ومن خلال تبادل الأفكار والخبرات يمكننا التغلب على هذه التحديات لتحقيق الفرص النوعية المقبلة".

من جهته، قال خالد البريكي، رئيس قطاع دعم المهام في (ايدج): "نفخر باستضافة النسخة الخامسة من القمة العالمية لصناعة الطيران، ستمكننا هذه المنصة من الاستفادة من أوجه التعاون والشراكات وتعزيزها مع بعض الجهات الرائدة في مجال صناعة الطيران على مستوى العالم، ما يسهم في تعزيز جهودنا الرامية نحو تسليط الضوء على الدور الذي تلعبه التكنولوجيا المتقدمة، ومواصلتها هذا النهج نحو إحداث تغيير شامل في الطريقة التي يعمل بها القطاع".

من جانبه، قال توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران: "هذا الوباء سينتهي، وهذه حقيقة، وسيعود قطاع الطيران إلى النمو من جديد، وتلك حقيقة أخرى، إلا أننا ما زلنا غير متيقنين متى سيكون ذلك. مع إعادة فتح الأسواق، ستكون القدرة على التكيف أمرًا جوهريًا وستكون الاتحاد للطيران بكامل استعداداتها لهذه المرحلة.