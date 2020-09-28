معهد أمراض النباتات ينظم دورة تدريبية حول طرق المكافحة الحديثة في النوبارية
كتب- أحمد مسعد:
قال الدكتور أشرف خليل مدير معهد أمراض النباتات، إن معهد بحوث أمراض النباتات التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ينظم دورة تدريبية حول تشخيص الأمراض النباتية بالتعاون مع مديرية الزراعة النوبارية، مشيرًا إلى أن شرح طريقة استخدام المبيدات بشكل آمن.
وأضاف خليل لـ"مصراوي"، أنه سيتم تدريب أكثر من 30 متلقي بداية من اليوم حتى 1 أكتوبر، لافتًا إلى التدريب سيكون على طرق المكافحة الحديثة.
وأشار مدير معهد أمراض النبات، إلى أن البرنامج يركز على الفنيين وأخصائي المكافحة، مضيفًا أن الوزارة تسعي لزيادة كافة أنواع المحاصيل وتحقيق برنامج فعال للحفاظ علي محاصيل سليمة.
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