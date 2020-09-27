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​بتكلفة 750 ألف جنيه.. الزراعة تدشن 17 منفذًا جديدًا لبيع اللقاحات البيطرية

11:41 م الأحد 27 سبتمبر 2020
​بتكلفة 750 ألف جنيه.. الزراعة تدشن 17 منفذًا جديدًا لبيع اللقاحات البيطرية

الأدوية واللقاحات البيطرية - ارشيفية

كتب- أحمد مسعد:

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، توفير اللقاحات البيطرية لتحصين المواشي والطيور؛ للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة.

وقال الدكتور محمد سعد مدير معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن وزارة الزراعة نجحت في تدشين 17 منفذًا جديدًا لبيع اللقاحات البيطرية على أن يكون فرع في كل محافظة، بفروع معاهد صحة الحيوان، مشيرًا إلى أن تجهيز هذه المنافذ استغرقت 8 أشهر وبتكلفة بلغت 750 ألف جنيه.

وأضاف سعد، في تصريح خاص أدلى به إلى "مصراوي"، أن المنافذ الجديدة تأتي في إطار توسع الدولة في مشروع البتلو، لافتًا إلى أنه تم توفير ثلاجات وفرييز وفجوس لحماية وتحصين اللقاح من التلف.

وتابع أن اللقاحات البيطرية بمختلف أنواعها متوفرة وبأقل أسعار، مؤكدًا أن المنافذ بدأت في العمل اليوم وتلقت استحسان المربيين.

وأشار مدير معهد، إلى أن كثرة الإنتاج والمنافذ تقلل من فجوة الاستيراد، وتعود بالنفع على مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة.

اللقاحات البيطرية وزارة الزراعة معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية محمد سعد

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