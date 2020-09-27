أكثر الكلمات إنتشاراً

التصالح في مخالفات البناء المنتصر بالله الانتخابات الأمريكية العام الدراسي الجديد فتاة فيرمونت سد النهضة أسعار الذهب الطقس فيروس كورونا مايغلاش عليك

الإسكان: مهلة شهر لتلقي طلبات أصحاب الملكيات بالتوسعات العمرانية في زايد

11:30 م الأحد 27 سبتمبر 2020
الإسكان: مهلة شهر لتلقي طلبات أصحاب الملكيات بالتوسعات العمرانية في زايد

الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان

(مصراوي):

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قررت منح مهلة شهر، لتلقى طلبات المواطنين الذين لديهم عقود بيع ومستندات ملكية للأراضى التى تقع داخل حدود القرارين الجمهوريين للتوسعات العمرانية لمدينة الشيخ زايد رقم (77) لسنة 2017، والخاص بضم مساحة 8336 فداناً غرب المدينة، ورقم (230) لسنة 2017، والخاص بضم مساحة 2584 فداناً شرق المدينة، وذلك استجابة لطلبات المواطنين بفتح باب توفيق الأوضاع.

وقال المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون التجارية والعقارية، يتم تقديم الطلبات لجهاز مدينة الشيخ زايد، على النموذج المُعد لذلك، والذي يتم صرفه مجاناً من مقر الجهاز، ويتم تقديم جميع المستندات الدالة على الملكية (أصل للاطلاع + صورة)، ويُرفق بها لوحة مساحية موضح بها إحداثيات قطعة الأرض، على أن تكون معتمدة ومختومة من مهندس استشاري، علما بأنه لن يعتد بأى طلبات تقدم بعد هذه الفترة.

عاصم الجزار وزير الإسكان الشيخ زايد التوسعات العمرانية

الخبر التالى:

​بتكلفة 750 ألف جنيه.. الزراعة تدشن 17 منفذًا جديدًا لبيع اللقاحات البيطرية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 102736

    عدد المصابين

  • 94374

    عدد المتعافين

  • 5869

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 33185588

    عدد المصابين

  • 24508158

    عدد المتعافين

  • 1000367

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"الحصيلة تواصل الانخفاض".. الصحة تعلن بيان إصابات ووفيات كورونا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا