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شاهد افتتاح السيسي لأكبر مجمع تكرير بترول في مصر بمسطرد (صور)

11:08 م الأحد 27 سبتمبر 2020
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(مصراوي):

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، عددًا من المشروعات القومية، منها افتتاح مجمع "التكسير الهيدروجيني" في مسطرد بمحافظة القليوبية، الذي يعد أكبر مجمع لتكرير البترول في مصر وأفريقيا.

وتم الانتهاء من مجمع التكسير الهيدروجيني بمسطرد بالتعاون مع القطاع الخاص، وبلغت استثمارات المشروع نحو 3.4 مليار دولار، حيث يعمل المشروع ووحداته الإنتاجية بطاقة تصل إلى 4.7 مليون طن سنويًا من مختلف المنتجات البترولية عالية القيمة.

وتتنوع منتجات المشروع كالبنزين عالي الأوكتين والسولار بمواصفات الجودة الأوروبية Euro 5، والبوتاجاز ووقود الطائرات والنافتا والفحم وغيره، ويعد المجمع الجديد أحد أهم وأحدث المشروعات البترولية.

الرئيس عبدالفتاح السيسي مجمع التكسير الهيدروجيني بمسطرد القليوبية

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