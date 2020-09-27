عماد خليل ينضم لتنسيقية شباب الأحزاب



(مصراوي):

انضم الصحفي عماد خليل، لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في إطار توسيع قاعدة التنسيقية بين الشباب، والتي تمثل صوت الشباب السياسي تحت شعار " سياسة بمفهوم مختلف" ويشكل شباب التنسيقية خلايا عمل لدعم مرشحي البرلمان من شبابها في إطار خطط محددة شعبية وإلكترونية.

وأعادت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تنظيم اللجان النوعية بها، وإضافة لجان جديدة، تماشيًا مع خطة تطوير الأداء، بعد عامين على انطلاق التنسيقية وخروجها للنور.

وتضم اللجان، لجنة للحماية الاجتماعية، وهي المعنية بملفات تتناول التنمية الإجتماعية وكل يحقق جودة بناء ومعيشة المواطن المصري، وتتناول التشريعات الخاصة به والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من الخدمات المقدمة للمواطنين.

واللجنة الاقتصادية المعنية بالسياسات والملفات الاقتصادية المختلفة مثل الخطة و الموازنة، والتشريعات الخاصة بالضرائب والجمارك والرسوم، وسياسات الاستثمار والمناطق الحرة، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتمويلها، وتشجعيها وغير ذلك من الملفات الاقتصادية.