أكثر الكلمات إنتشاراً

التصالح في مخالفات البناء المنتصر بالله الانتخابات الأمريكية العام الدراسي الجديد فتاة فيرمونت سد النهضة أسعار الذهب الطقس فيروس كورونا مايغلاش عليك

رئيسا تحرير "الأخبار المسائي" السابق والحالي يقطعان "تورتة التغييرات الصحفية"

08:50 م الأحد 27 سبتمبر 2020
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة

(مصراوي):

نظمت جريدة الأخبار المسائي، اليوم الأحد، احتفالية بمناسبة التغييرات الصحفية الجديدة، لشكر الكاتب الصحفي جمال حسين، رئيس التحرير السابق، والاحتفال بتولي الكاتب جمال الشناوي منصب رئيس تحرير الجريدة، وتبادل الاثنان معا تقطيع التورتة، بمشاركة عدد كبير من صحفيي الإصدار.

وأعلنت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة عبدالصادق الشوربجي، أمس، التغييرات الصحفية الجديدة خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم، بحضور أعضائها كافة.

الأخبار المسائي التغييرات الصحفية جمال حسين جمال الشناوي

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 102736

    عدد المصابين

  • 94374

    عدد المتعافين

  • 5869

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 33185588

    عدد المصابين

  • 24508158

    عدد المتعافين

  • 1000367

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مباشر.. الزمالك 3 - 1 الجونة.. محمود علاء يسجل من ركلة جزاء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا