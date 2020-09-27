رئيسا تحرير "الأخبار المسائي" السابق والحالي يقطعان "تورتة التغييرات الصحفية"
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(مصراوي):
نظمت جريدة الأخبار المسائي، اليوم الأحد، احتفالية بمناسبة التغييرات الصحفية الجديدة، لشكر الكاتب الصحفي جمال حسين، رئيس التحرير السابق، والاحتفال بتولي الكاتب جمال الشناوي منصب رئيس تحرير الجريدة، وتبادل الاثنان معا تقطيع التورتة، بمشاركة عدد كبير من صحفيي الإصدار.
وأعلنت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة عبدالصادق الشوربجي، أمس، التغييرات الصحفية الجديدة خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم، بحضور أعضائها كافة.
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