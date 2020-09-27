افتتاح كنيسة ورسامة أربعة قمامصة في عيد الصليب بشبرا الخيمة (صور)

(مصراوي):

افتتح الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة اليوم الأحد، كنيسة القديس الأنبا موسى والشهيدة أبوللونيا والأنبا كاراس السائح، في مدينة شبرا الخيمة، كما منح 4 من كهنة الإيبارشية رتبة القمصية.

وصلى نيافته قداس عيد الصليب المجيد، صباح اليوم بالكنيسة المفتتحة، وخلاله أتم صلوات رسامة القمامصة الجدد، وهم القمص مرقوريوس دميان كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس بقليوب البلد، سكرتير نيافة الأنبا مرقس، والقمص أغاثون رزق كاهن كنيسة القديس أبي مقار، بشبرا الخيمة، والقمص سلوانس رسمي والقمص بافلوس توفيق كاهنا كنيسة القديس الأنبا موسى والشهيدة أبوللونيا والأنبا كاراس.