يترأسها أكبر الأعضاء سنًا.. ياسر الهضيبي يكشف تفاصيل الجلسة الافتتاحية لـ"الشيوخ"

​(مصراوي):



قال الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، وأستاذ القانون، إن مجلس الشيوخ سيحدث نقلة نوعية في الحياة النيابية في مصر، ويعد استكمالًا لمسار الإصلاح السياسي، إذ يشارك فيه كوادر شبابية من مختلف الفئات داخل المجتمع إلى جانب عدد مهم من الخبراء والمتخصصين، والتي ستشارك الدولة المصرية ومؤسساتها في عملية اتخاذ القرارات ومعاونة مجلس النواب في مهامه التشريعية.

وأشار الهضيبي، في بيان له، إلى أن الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ سيتم عقدها عقب قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعوة انعقاد المجلس، مع القرار الجمهوري الخاص بتعيين الثلث الأخير من المجلس، طبقًا لنص قانون مجلس الشيوخ لعام 2020، الذي حفظ لرئيس الجمهورية حق تعيين 100 عضو.

وكشف عضو مجلس الشيوخ، تفاصيل الجلسة الافتتاحية للمجلس، قائلًا: "يترأس الجلسة أكبر الأعضاء سنًا، وفقًا للمادة 276 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي سيعمل بها مجلس الشيوخ لحين إعداد لائحة خاص به، والتي تنص على انعقاد المجلس في بداية كل فصل تشريعي جلسة إجراءات صباحية برئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنًا، ويعاونه في إجراءات الجلسة أصغر عضوين منهم، ويتلو في الجلسة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ويؤدي الأعضاء اليمين الدستورية".

وأكد الهضيبي أن تعيينات رئيس الجمهورية تتم وفقًا لعدد من المعايير والضوابط أهمها حفظ حق المرأة بتخصيص 10% لها، أي بواقع 10 سيدات، ويجوز أن تزيد هذه النسبة، وفقًا لرؤية رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن تمثيل المرأة جاء منصفًا في المجالس النيابية في مصر 2020، ما يعكس نجاح جهود الدولة في تمكين المرأة في كافة المجالات وإعطائها الفرصة الكاملة في ممارسة دورها السياسي وتحقيق كيانها داخل المجتمع والمساهمة في عملية التنمية.

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