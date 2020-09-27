رئيس حزب الوفد يعلن عدم استكمال مدته.. ويدعو لاجتماع الأربعاء



(مصراوي):

قال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد، اليوم الأحد، إنه عقب الإطلاع على المواد 10 و11 و12 و19 و20 و21 من اللائحة الداخلية للحزب، قرر دعوة الهيئة العليا الوفدية، للانعقاد يوم 16 أكتوبر المقبل.

وأضاف أبو شقة، أن الاجتماع للنظر في جدول الأعمال الآتي:

أولًا: إخطار الهيئة الوفدية بأن رئيس الحزب وحرصًا على وحدة الصف وسلامة بنيان الحزب قرر عدم استكمال مدته الرئاسية، ومن ثم وجب عليه عرض التقرير المالي والسياسي عن فترة رئاسته على الهيئة الوفدية، وموافقة الهيئة الوفدية على الإجراءات المقترحة من رئيس الحزب لانتخاب رئيس جديد للحزب.

واعتبار منصب رئيس الحزب خاليًا من يوم 17 أكتوبر المقبل، وتكليف فؤاد بدراوي سكرتير عام الحزب، لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها لاختيار رئيس حزب جديد، طبقًا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 21 من اللائحة الداخلية للحزب.

كما قرر أبوشقة رئيس الوفد، دعوة الهيئة العليا للاجتماع بعد غدٍ الأربعاء في الساعة الرابعة عصرًا.