"المنشآت السياحية" عن عدم تقديم الشيشة: "عايزين نعرف الأسباب".. وخبير بمركز الصدر يرد

كتب- يوسف عفيفي:



طالب عادل المصري رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، الحكومة بضرورة عودة الشيشة إلى المقاهي والكافيهات بإجراءات احترازية معينة لعدم ضرر الغير والحفاظ على الصحة العامة.

وأوضح المصري في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن المطالبة بعودة الشيشة نتيجة كثرة عدد العاملين في هذا القطاع الحيوي المهم، وتضررهم خلال فترة التوقف نتيجة وباء كورونا.

وأشار إلى أن الحديث عن عدم عودة الشيشة المقاهي والكافيهات حاليًا، يرجع إلى عدم صدور أية قرارات من القيادة بشأن تفعيلها حتى الآن.

وعن "اللي الطبي" والشيشة الخاصة، قال المصري إن ذلك يتوقف على قرار وزارة الصحة ورئاسة الجمهورية ورأيهم في هذا الإجراء الاحترازي، متابعًا: "نحن نسير على قراراتهم بشأن عودة تشغيل الشيشة، بشرط وجود رخصة وتسديد ضرائبها".

من ناحيته، أعرب هشام وهبة عضو غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، عن دهشته من إصرار الحكومة على عدم السماح بتقديم الشيشة في المقاهي والكافيهات حتى الآن.

وتساءل وهبة في تصريح لـ"مصراوي"، عن الأسباب الحقيقية لمنع تقديم الشيشة في المقاهي حتى الآن، متابعًا: "عايزين حد من وزارة الصحة يقولنا ليه الشيشة ممنوعة لحد دلوقتي؟".

وأوضح أن آخر أبحاث كورونا أثبتت أن الفيروس لا ينتشر عن طريق الهواء، وإنما عن طريق الرذاذ (الكحة أو العطس)، وما هو المانع حال عمل إجراءات احترازية وتقديم شيشة أحادية الاستخدام؟.

وتابع وهبة: "ولو جاء زبون بشيشتة فما هو المانع من تقديمها، وبعدين لو هعقم الشيشة بعد كل زبون واستخدم اللي البلاستيك لمرة واحدة فما هو المانع؟".

وأكد أن قطاع الشيشة كبير للغاية، ويضم عمال المصانع والمعسل والشيش، واللي الطبي، وكلها قطاعات متوقفة بجانب أنها وسيلة جذب كبرى للكافيهات والمقاهي وخسارة زبائن كبيرة.

من ناحية أخرى، أشاد الدكتور خالد عز كبير الاستشاريين بالمركز القومي للصدر والحساسية بإمبابة، بعدم وجود نية حاليًا لدى الحكومة لعودة الشيشة للمقاهي والكافيهات.

وأوضح عز لـ"مصراوي"، أن أضرار الشيشة عديدة فهي تؤدي للضيق المزمن في الشعب الهوائية والسدة الرؤية المزمنة ونزلات شعبية متكررة، وتؤدي إلى قسور في الجهاز التنفسي، فيما بعد على المدى الطويل، ومن الوارد أن تؤدي إلى فشل الجهاز التنفسي، بجانب الأمراض المعدية والدرن.

وقال إن استخدام الشيشة تمهد لحدوث أمراض أخرى، حيث تؤدي إلى فشل الجهاز التنفسي ما يجعله أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، بجانب حدوث جلطات الرئة والقلب.

وأضاف عز، أن استخدام الشيشة أيًا كانت سواء أحادية أو مشتركة، تجعل الجهاز التنفسي ضعيف، وفي وضع الاستعداد لاستقبال أية أمراض أخرى مثل كورونا.

وتابع عز: "ثبت عالميًا من خلال الإحصائيات العالمية، أن من لديهم سدة رؤية أو نزلات شعبية مزمنة أو ضيق مزمن في الشعب الهوائية، مصنفين بأن لديهم استعداد كبير للإصابة بكورونا".

وكان المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، نفى عودة الشيشة بالمقاهي والكافيهات قائلا: "شائعة".