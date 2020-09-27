"8 آلاف متر و128 غرفة".. وزيرة الهجرة تتفقد مبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية (صور)

كتب– أسامة علي:

تفقدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، العاصمة الإدارية؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمبنى الوزارة الجديد، في إطار تحركات الحكومة استعدادًا لانتقال الوزارات تباعاً للعاصمة الإدارية خلال الفترة المقبلة.

حيث تفقدت وزيرة الهجرة مقر الوزارة الذي يقع ضمن المجمع الوزاري الذي يضم وزارة القوى العاملة، التجارة والصناعة، التعاون الدولي، والتجارة الداخلية، وقطاع الأعمال العام، حيث وصل معدل تنفيذ حجم الأعمال في المبنى 85%.

وأعربت وزيرة الهجرة عن شكرها للهيئة الهندسية للقوات المسلحة المشرفة على تنفيذ الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، وكافة العاملين بالمشروع من الشركات المدنية، لما تحقق من نسبة إنجاز وصلت إلى 85% بجودة مرتفعة، كان فيها مراعاة لتوفير معايير بيئة العمل الجيدة والطراز المعماري الحديث.

وتبلغ مساحة مبنى وزارة الهجرة بالحي الحكومي 8371 متر مربع، مكونة من 5 طوابق مقسمة إلى 128 غرفة عمل مكتبية، و40 غرفة للفراغات الخدمية، بجانب 12 دورة مياة مجمعة، و9 دورات مياة فردية، بالإضافة إلى مدخل VIP، ومدخل للموظفين، عدد سلم هروب في حالة الأزمات، عدد مصعد VIP، عدد 3 مصاعد للموظفين، وعدد مصعد للخدمة، و2 بدروم بإجمالي قدرة استيعاب 672 سيارة خاصة بالمجمع الوزاري.

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